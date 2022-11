Covid, il bollettino di oggi 18 Novembre 2022

Nel bollettino di oggi 18 novembre 2022 pubblicato dal Ministero della Salute, vengono riportati i dati riferiti alla settimana 10-17 novembre per quanto riguarda numero di contagi, tamponi processati. Nell’ultima settimana il numero di tamponi processati è pari a 1.193.523, mentre il numero di nuovi positivi 208.346 di oggi.

Il tasso di positività sale al 17,5% con un amento dell’1,9%. Mentre diminuisce il numero dei decessi rispetto alla settimana precedente del 2.9%, sale quello dei nuovi positivi.

Ad aumentare oggi ancora sono i ricoveri sia nelle terapie intensive che nei reparti covid. Ci sono 44 posti in più occupati nelle terapie intensive, mentre nei reparti ordinari questi sono 625.

Il precedente bollettino della scorsa settimana registrava 181.181 contagi, di conseguenza oggi c’è un incremento dei casi del 15%. Sono 24.031.538 il totale dei casi positivi al Covid nel nostro Paese alla data di oggi.

In aumento il numero degli attuali positivi quindi che sono 41.341 in più (la scorsa settimana -6.557) che salgono a 452.895 in questa settimana, di cui 445.667 sono in isolamento domiciliare.