Corona per il Re, Crazy Barber è tornato!

di Redazione ZON

Crazy Barber inaugura stasera la sua nuova sede a Baronissi con un ospite d’eccezione, Fabrizio Corona

Crazy Barber ritorna alle origini…da Piazza Mercato a Piazza Mercato! Stasera dalle ore 18:30 appuntamento con Fabrizio Corona, il testimonial scelto da Andrea Gioia per l’inaugurazione della sua nuova sede.

Un ritorno al passato per Crazy Barber che ricomincia da dove tutto è partito: il 7 Agosto 2016 apriva ufficialmente le porte del suo salone nei pressi di Piazza Mercato a Baronissi; oggi, 3 Marzo 2025, dopo quasi nove anni e dopo due location temporanee, Andrea Gioia ritorna a Piazza Mercato, precisamente in Via Giovanni Falcone, 73.

Tante le novità della nuova location, tante le iniziative già programmate dal Crazy Barber, ma per scoprirle bisogna attendere e seguire i vari canali social su cui verranno calendarizzati i diversi appuntamenti futuri.

Dopo aver avuto l’onere e l’onore di occuparsi del look di artisti di primo piano della musica, dello sport e dello spettacolo, (LEGGI QUI) Andrea Gioia è pronto a sorprendere ancora.

Ma per prenotare un taglio, una barba o uno shampoo bisogna andare da Crazy Barber e aspettare? La risposta è semplice: NO!

Da anni Andrea si è affidato a una piattaforma specializzata, Zeta Barber, attraverso la quale è facilissimo selezionare il servizio richiesto e l’addetto “al taglio”, scegliendo tra Andrea e i suoi collaboratori. Non resta altro da aggiungere, se non ricordare l’appuntamento con il taglio del nastro, stasera alle ore 18:30 con Fabrizio Corona.