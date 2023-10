Anche Guè Pequeno sceglie Crazy Barber

di Redazione ZON

Il famoso rapper, ospite della tappa napoletana del “Marrageddon”, si affida alle mani e all’arte di Crazy Barber.

Crazy Barber è sempre più il “Coiffeur degli Artisti”. Dopo Noyz Narcos, Capoplaza, Dj TY1, Izi e altre “star” della musica e dello sport, anche Guè Pequeno sceglie il barber salernitano per “rifarsi il look”.

Sabato 30 Settembre, il Marrageddon Festival ha fatto tappa a Napoli, all’Ippodromo di Agnano, con uno show spettacolare che ha esaltato il pubblico presente grazie alle performances del King Marracash, accompagnato da Nayt, Tony Boy, Madame, Ernia, Geolier, Lazza e Guè.

Proprio il rapper milanese, accompagnato dal Dj salernitano TY1, ha provato sulla sua “testa” l’abilità e la bravura di Andrea Gioia, il barber che continua a sorprendere e far parlare di sé, grazie ai suoi tagli e alle sue creazioni che raccolgono sempre più successo e apprezzamenti, anche a livello nazionale.

Non capita tutti i giorni di avere l’onere e l’onore di tagliare i capelli a una celebrità, ma Andrea Gioia ci sta prendendo gusto: “Appena arrivato in albergo, sono stato invitato a raggiungerlo nella sua camera – spiega il Crazy Barber – e archiviata l’emozione, mi sono subito concentrato su di lui e sul taglio adatto.

Sono rimasto colpito quando alla mia domanda sul taglio da eseguire, mi ha risposto che toccava a me scegliere, visto che il professionista ero io. In quel momento ho capito – continua Andrea Gioia – che nonostante fosse Guè Pequeno, in quel momento si era affidato alle mie mani come un semplice, umile, cliente.

Il taglio è durato più o meno un’ora, tra chiacchiere e call di lavoro – conclude Crazy Barber – e per me è stata un’esperienza incredibile. Ancora oggi non ci credo.

Chi sarà la prossima star? Lo scopriremo presto, nel frattempo Crazy Barber vi aspetta nel suo “Palazzo della Bellezza” a Baronissi, dove al suo interno ci sono anche Crazy Estetica, Crazy Tattoo e a breve, anche Crazy School, una vera e propria scuola di formazione per aspiranti barber e consulenti di bellezza.