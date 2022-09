Cremonese-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Cremonese e Sassuolo si sfidano nel lunch match in programma alle 12:30 di questa quinta giornata di Serie A. I padroni di casa sono fermi a zero punti in questo inizio di campionato, mentre gli emiliani ne hanno collezionati fino ad ora cinque. Una partenza drastica, insomma, quella della neopromossa allenata da Alvini, che già da oggi dovrà fare di tutto per sbloccarsi e trovare i primi punti stagionali.

Nell’ultimo turno la Cremonese ha subito la sconfitta per 3-1 dall’Inter, mentre il Sassuolo è reduce da due pareggi consecutivi, di cui l’ultimo contro il Milan.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Dove vedere la partita

Per assistere a Cremonese-Sassuolo in tv si potrà usufruire di DAZN. Per farlo basterà accedere all’app della piattaforma da smart tv, da console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION BOX e Amazon FIre Stick Tv.

Anche Sky Sport trasmetterà l’incontro sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251).

Gli abbonati di DAZN e Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida del Meazza attraverso l’app DAZN o sul canale 214 disponibile sul decoder Sky Q.

Cremonese-Sassuolo sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Per assistere al match basterà connettersi al sito ufficiale della piattaforma da pc o dall’app su tablet e smarthpone.

Stessa modalità di fruizione per Sky Go, servizio streaming del broadcaster messo a disposizione degli utenti con abbonamento attivo.

Infine c’è NOW, servizio di streaming che richiede l’attivazione del Pass Sport per assistere alla gara.