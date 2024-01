In che modo le criptomonete influenzeranno la nostra vita quotidiana?

di Redazione ZON

Le criptomonete rappresentano la frontiera più avanzata e discussa nel campo della finanza digitale. Queste monete elettroniche si basano su una tecnologia chiamata blockchain, che garantisce sicurezza e trasparenza nelle transazioni senza l’intermediazione delle banche.

Il loro impatto sulla vita quotidiana è già evidente, ed è destinato a crescere nei prossimi anni, influenzando diversi aspetti della società. Un argomento che merita di essere approfondito.

Gli acquisti online e all’estero

L’uso quotidiano delle criptomonete sta iniziando a modificare il modo in cui le persone gestiscono il proprio denaro.

Per fare un esempio concreto, l’acquisto di beni e servizi con le criptomonete sta diventando una prassi sempre più comune, anche se in Italia si registra un certo ritardo in questo trend.

Grazie alle crypto, le persone possono acquistare prodotti online e all’estero senza doversi preoccupare dei tassi di cambio o delle commissioni bancarie. Ciò ha reso le criptovalute molto convenienti nel commercio elettronico.

Il videogaming su Internet

Ad oggi sono numerose le piattaforme che permettono di utilizzare le criptomonete per giocare online. Si fa riferimento al cosiddetto crypto-gaming, che sta riscuotendo un enorme successo tra i videogiocatori di tutto il mondo.

Non si finisce qui, perché anche il settore del gambling sta pescando a piene mani da questo bacino ricco di opportunità. Per informarsi a dovere, conviene leggere gli approfondimenti degli esperti online, e nello specifico le guide che recensiscono il top dei crypto casino attualmente presenti in rete.

Questi portali, in sintesi, consentono all’utente di caricare il proprio deposito e di effettuare il prelievo sfruttando le valute digitali.

La sicurezza nelle transazioni

La sicurezza delle transazioni è un aspetto preponderante delle criptomonete. La blockchain, ovvero il sistema decentralizzato sul quale si basano, registra tutte le transazioni in modo immutabile e trasparente, riducendo in modo importante il rischio di frodi o truffe.

Si tratta di un fattore capace di infondere negli utenti una fiducia maggiore, consentendo alle crypto di proporsi come un mezzo sicuro per trasferire valore.

Questa sicurezza viene riflettuta anche nel mondo dei casinò con criptovalute. Secondo la redazione di CryptoGambe, questo fenomeno è in continua crescita e molte innovazioni dal lato della sicurezza arriveranno direttamente da questa tipologia di piattaforme da gioco d’azzardo.

La gestione dei propri risparmi

Le criptomonete influenzano anche il modo in cui le persone investono i propri risparmi. Molti utenti inquadrano le criptovalute come un’alternativa agli investimenti tradizionali, dalle azioni ai fondi, passando per le obbligazioni.

Va però detto che la volatilità di tale mercato sottopone gli investitori a fattori di rischio superiori alle medie, dunque non si parla di una modalità consigliata, specialmente se non si ha una profonda esperienza nel valutare i tanti fattori che animano il mondo della finanza e degli investimenti.

Ad ogni modo, è un’opzione particolarmente utile per diversificare il proprio portafoglio.

Intrattenimento e media Al di là degli aspetti finanziari, le criptovalute (come anticipato nella sezione sul gaming) stanno influenzando anche il settore dell’intrattenimento e dei media.

Gli artisti e i creatori di contenuti possono sfruttare le criptomonete e le tecnologie correlate per monetizzare direttamente il proprio lavoro. Ciò avviene attraverso la vendita di token non fungibili, o NFT, che garantiscono l’autenticità e la proprietà digitale di opere d’arte, oggetti collezionabili e altri beni unici.

Persino i club di calcio della Penisola hanno scelto di investire in questo particolarissimo meccanismo, per coinvolgere in misura maggiore i tifosi e la propria fan base.