Lotta al bullismo con una panchina gialla: l’iniziativa

di Pasquale Capasso

I messaggi di speranza per il futuro – riprendendo le parole dell’assessore alla scuola Marina Marchi – vanno ripresi ed esibiti. Questo perché l’iniziativa della panchina gialla per la lotta contro il bullismo è davvero importante. Bullismo e cyberbullismo, purtroppo, sono fenomeni che sottovalutati e relegati a episodi minori.

Ma non è e non deve essere così.

Lotta al bullismo: l’iniziativa della panchina gialla

Lo scorso 13 gennaio presso le scuole “Montanati” di Mirandola ha visto l’inaugurazione della Panchina Gialla, un simbolo, nella lotta al bullismo e al cyberbullismo, che vuole richiamare l’attenzione verso un fenomeno che crea tantissimi disagi.

Ha così commentato l’iniziativa dei Docenti in rete, l’assessore Marina Marchi:

“Il bullismo, e la sua accezione moderna sviluppata attraverso i canali di comunicazione “smart”, fra cui i social network appresenta una vera e propria piaga che impone una riflessione profonda come comunità e la massima attenzione. Ragazzi e ragazze ogni anno ne diventano vittima, ritrovandosi in una situazione di isolamento, solitudine e disagio profondo dal quale è tutt’altro che semplice uscire. Con l’inaugurazione della panchina gialla, si vuole rivolgere un messaggio di speranza verso il futuro ma contestualmente portare attenzione e dare risalto al tema, nella speranza che da parte delle giovani generazioni si sviluppi il massimo dell’attenzione nell’utilizzo delle tecnologie”.

Fonte: ModenaToday

