Cristiana Capotondi diventerà mamma? Ecco le indiscrezioni

“Molti ritengono che il compimento dell’esistenza sia nei figli e lo proiettano sugli altri, trasferiscono questo senso di urgenza. Come lo vivo? Ho ancora un’età tale per cui è un argomento aperto. L’istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall’essere madri“, aveva raccontato in un’intervista l’attrice Cristiana Capotondi qualche tempo fa.

La straordinaria attrice, secondo fonti molto vicine alla coppia, sarebbe in dolce attesa del primo figlio. Queste le voci che stanno trapelando nelle ultime ore, ma ancora non confermate dall’attrice o dal compagno Andrea Pezzi.

Attualmente la coppia si trova nella campagna toscana del senese dove si sta godendo una meritata vacanza. Ci sarà un annuncio speciale? Non ci resta che tenere d’occhio i loro profili social.

Negli ultimi mesi abbiamo visto Cristiana Capotondi protagonista della serie tv “Le Fate Ignoranti”, nei panni di Antonia, la moglie di Massimo. Firmata da Ferzan Özpetek, la serie vede come protagonisti, oltre la Capotondi, Eduardo Scarpetta vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel film “Qui rido io”, Luca Argentero (Massimo), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta) e l’immancabile Serra Yilmaz (Serra).

Le Fate Ignorati

Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente, la donna scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritrova a indagare sulla vita segreta del marito e stringe un’amicizia inaspettata e coinvolgente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici che erano per suo marito quasi una seconda famiglia. Grazie a tutti loro lei riuscirà a cambiare il suo punto di vista sulla vita, ma imparerà di nuovo ad amare?

Se ancora non avete visto questa meravigliosa serie, cliccate qui per recuperarla immediatamente!