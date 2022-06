Cristiano Ronaldo alla Roma? Più di una suggestione

Cristiano Ronaldo alla Roma? Quella che poteva essere una burla di mercato sta prendendo sempre più forma. Lo Special One e Cr7 di nuovo insieme per una nuova avventura.

A confermare il buon esito della trattativa non ci sono solo i rumours ormai sempre più assordanti, ma anche i betting analyst sembrano accompagnare questa suggestione.

Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Roma è dato a 3,50, mentre un ipotetico passaggio al Bayern Monaco è fissato tra il 6 e 7 e 50. Un ipotetico ritorno in patria allo Sporting Lisbona, invece, è dato a 9. Si chiude con un 15 il ritorno alla Juventus.

Ad infittire il caso anche il fantomatico annuncio del 29 giugno che tiene tutti con il fiato sospeso. Lo stadio Olimpico prenotato per la presentazione di un grande giocatore internazionale. Fatto sta che questa notizia sembra prendere i contorni di una fake news.

Non ci resta che attendere maggiori sviluppi sulla questione. L’agente Mendes ancora non si è sbilanciato. Vedremo se ci sarà un buon esito della trattativa per un colpo che potrebbe essere storico per la società giallorossa.