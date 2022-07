Cristina Chiabotto è diventata mamma per la seconda volta

Con una tenera foto su Instagram, Cristina Chiabotto ha annunciato di essere diventata mamma bis della piccola Sofia. A distanza di più di un anno dalla nascita della primogenita Luce, l’ex Miss Italia e il marito Marco Roscio, sono diventati genitori di un’altra bambina. “Una nuova vita con te” ha scritto la Chiabotto nelle storie postando le prime immagini di Sofia.

Anche l’annuncio della seconda gravidanza di Cristina Chiabotto era arrivato tramite social: “Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine. Buona rinascita a tutti, oggi e sempre – scrive sui suoi canali social -. Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa piu’ bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere piu’ fortunati e felici per questa dolce attesa e cosi’ guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore Mamma, papa’ e Luce”.

Tantissimi gli auguri da parte dei vip: da Alena Seredova, Claudio Marchisio a Eleonora Pedron. E ancora, Nicoletta Romanoff, Alessia Ventura, Natasha Stefanenko, Costanza Caracciolo, Laura Torrisi e Giusy Buscemi; tutti hanno lasciato un pensiero per la piccola Sofia.