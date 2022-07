Davide Silvestri e Alessia Costantino si sono sposati

Dopo il Grande Fratello Vip, Davide Silvestri ha finalmente sposato Alessia Costantino. La proposta era arrivata proprio durante il reality condotto da Alfonso Signorini. La cerimonia si è tenuta presso La Lodovica, dimora di campagna a Vimercate; testimone dello sposo è stato Kekko Silvestre, cugino di Davide e leader dei Modà. Gli sposi hanno optato per un matrimonio country, dall’arrivo dello sposo in trattore, agli outfit degli invitati.

Silvestri ha avuto accanto a sé, nel giorno più bello della sua vita, diversi ex concorrenti del reality show. Tra gli ex gieffini erano presenti Barù (che si è occupato anche della grigliata durante il party), Giucas Casella, Jessica Selassié, Katia Ricciarelli. Non si sono invece presentati per motivi di lavoro: Miriana Trevisan, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Pare non siano stati invitati Soleil Sorge e Alex Belli.

Intervistato da Chi, Davide aveva raccontato: “Sarà una cerimonia molto semplice. È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il nostro tutto. Un pezzo importante per comporre il puzzle della nostra famiglia. C’è una scena che so già che mi emozionerà tantissimo: lo scambio delle fedi, guardarla e dirle ‘Sì, lo voglio’ poi mi giro e… siamo marito e moglie“.