Cyberbullismo, Lancini condanna le “chat dei genitori”

di Antonio Jr. Orrico

Un modo per sensibilizzare con la tematica del cyberbullismo attraverso la cultura. Matteo Lancini, psicoterapeuta e presidente del Minotauro di Milano, ha presentato il suo nuovo libro. Il titolo ufficiale è “Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta“, e il testo si propone e si fissa l’obiettivo di offrire una profonda riflessione sull’adolescenza contemporanea. Il libro è stato presentato in un’intervista con Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa.

Lancini, per l’occasione, parte dall’attualità delle recenti proteste studentesche, represse con violenza dalla polizia durante gli Stati Generali della Natalità. Ma la critica dello psicoterapeuta va anche oltre e investe un alleato insospettabile del cyberbullismo, ovvero le chat WhatsApp tra genitori.

“È l’ennesima prova che gli adolescenti sono invisibili agli occhi della politica e della società. I loro comportamenti vengono spesso interpretati come semplice opposizione, senza comprendere che molti ragazzi si stanno ritirando in sé stessi.” ha dichiarato Lancini.

“Chiudiamo tutti i gruppi. Sono i veri luoghi del cyberbullismo. Gli adulti sfogano le loro frustrazioni e ansie sui figli degli altri, senza rendersi conto del danno che causano. Dobbiamo imparare a rispettare l’individualità dei nostri figli e a creare un dialogo aperto e sincero con loro. Solo così potremo aiutarli a crescere in modo sano e consapevole.” ha poi concluso lo psicoterapeuta.