Salerno, ripavimentazione Corso: incognita per la fine dei lavori

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova possibilità e soprattutto una nuova deadline. La data ufficiale di rimozione del cantiere, almeno per il tratto che va da via Santi Martiri a via Diaz, è già fissata ed è molto prossima. Si tratta, infatti, del prossimo 20 Giugno, che porterà a concludere i lavori a Salerno prima dell’inizio della fase clou dell’estate. A riportarlo, anche in prima pagina, ci ha pensato anche il quotidiano “La Città“.

Ma cresce la preoccupazione tra i titolari di attività commerciali e di ristorazione per i tempi reali di conclusione dei lavori di ripavimentazione di Corso Vittorio Emanuele, a Salerno, sospesi peraltro durante la kermesse Luci d’Artista. Vari passanti hanno attraversato l’area rimasta pedonabile della principale strada dello shopping cittadino.

“Li avranno scambiati per degli scavi archeologici.” ha ironizzato un passante che stava passando la strada. Il vero interrogativo, però, che attanaglia tutti i commercianti della zona principale di Salerno è quando finiranno. Infatti, la sensazione diffusa è che si stia procedendo a rilento, comunque con difficoltà che si stanno ponendo strada facendo.