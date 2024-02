Cyberbullismo, ok in Senato al DDL: ora torna alla Camera

di Antonio Jr. Orrico

Un provvedimento indispensabile per contrastare una delle maggiori piaghe che affliggono i giovani in tutto il mondo. Il Senato ha ufficialmente dato il via libera unanime al ddl di delega del Governo per la prevenzione contrasto del bullismo e del cyberbullismo. L’emicliclo ha votato compatto a favore del provvedimento, alla fine sono 124 i voti con il sì. Il testo, in seconda lettura in Senato, ora torna alla Camera, dopo le modifiche introdotte a Palazzo Madama.

Fra i vari punti previsti, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, si è istituito il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Di questo, fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il piano stabilisce anche le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini. Coinvolgerà primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore. Inoltre, entro il 31 Dicembre di ogni anno sarà disposta alle Camere una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto.

Un’iniziativa che coinvolgerà tutti gli istituti scolastici, con un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.