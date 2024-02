Salerno, spaccio di droga: arrestato 16enne

di Rita Milione

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un 16enne di Salerno gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish . Questo arresto rientra nell’ambito della massiccia operazione di controllo del territorio svolto dai CC al fine di prevenire l’illecita attività di spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi. Tale attività svolta in maniera capillare ed attenta su tutto il territorio cittadino ha già consentito numerosi arresti di soggetti minorenni nonché plurime denunce a piede libero per le quali sono ancora in corso attività di indagine .

I controlli vengono eseguiti sul territorio privilegiando i luoghi abitualmente frequentati dai ragazzi : dalle scuole , ai bar e discoteche in cui si svolge la movida giovanile . Ma, come nel caso dell’ odierno arresto, le FF OO effettuano altresì controlli a sorpresa anche in ambiti e quartieri meno frequentati ma noti per essere luoghi dello spaccio cittadino. Ieri pomeriggio infatti i Carabinieri N O R Salerno , durante un servizio di osservazione e controllo a bordo di auto civetta e con targhe di copertura , notavano in zona Pastena alla cd Ciampa di cavallo un giovane , già noto alle FF. OO. che camminando con fare sospetto si avvicinava ad un altro giovane fermo, come in attesa, nei pressi di via Martiri Ungheresi. I CC rendendosi conto della possibile situazione di “spaccio” e prima che venisse effettuato lo scambio , procedevano alla perquisizione personale di entrambi : nelle tasche del giubbino e dei pantaloni del primo giovane , quello notato mentre transitava per la Ciampa , avvicinandosi al giovane fermo , venivano rinvenuti circa 21 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish divisa in varie dosi.

Pertanto i CC estendevano la perquisizione anche al suo domicilio, certi di rinvenire altra sostanza: la perquisizione aveva esito positivo in quanto venivano sequestrati nella camera del minore 5 “panetti” di hashish più 2 pezzi della medesima sostanza per un peso complessivo di 488 grammi . Lo stupefacente era stato opportunamente occultato dal minore all’ interno di uno zaino mentre in un cassetto venivano reperiti due bilancini di precisione con tracce di sostanza ed un coltello anch’ esso recante tracce di hashish oltre ad altro materiale idoneo al confezionamento .

Attesa quindi la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di spaccio , il predetto veniva condotto presso il locale CPA in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.