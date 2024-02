Cyberbullismo, il “Volta” di Caltanissetta dice basta

di Antonio Jr. Orrico

Un’iniziativa lodevole, per dire ufficialmente basta ad una pratica ormai troppo diffusa, e altamente nociva, tra i giovani. Si svolgerà all’istituto “A. Volta” di Caltanissetta, martedì 27 febbraio un incontro sul tema del bullismo e cyberbullismo. L’incontro si chiamerà “Anche questa volta diciamo basta!”, ed il confronto è organizzato in collaborazione con la Fondazione Carolina “Felici di Navigare” che accoglierà autorevoli ospiti, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nella biblioteca dell’istituto nisseno.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di comprendere come affrontare la problematica relativa al cyberbullismo e saperla gestire al meglio. A introdurre il tema saranno le docenti referenti del Bullismo e Cyberbullismo dell’istituto scolastico ospite, Alessandra Giunta ed Ernesta Musca. Parteciperanno all’incontro gli studenti e le studentesse peer tutors delle classi terze dell’istituto A.Volta di Caltanissetta.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, il sostituto Commissario della Polizia di Stato Massimiliano Carruba, la pedagogista-U.O. EPSA-ASP di Caltanissetta Milena Avenia, la referente Sicilia della Fondazione Carolina Cettina Mannino.

L’incontro è finalizzato a far comprendere ai giovani che le parole, se mal utilizzate, possono far “più male delle botte” e causare gravi conseguenza non soltanto psicologiche ma, nei casi più tragici, anche fisiche.