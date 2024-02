C’è vita aliena nel Sistema Solare? Il nuovo studio

di Rita Milione

Secondo un nuovo studio, le probabilità di scoprire vita aliena su Titano e, forse, nel resto del Sistema solare si sono drasticamente ridotte. Poiché la superficie di Titano è ricchissima di composti organici, gli scienziati immaginavano da tempo che la luna avesse tutti gli ingredienti giusti (principalmente acqua e carbonio) per far emergere la vita. Tuttavia il nuovo studio ha evidenziato un ostacolo significativo alle possibilità che questi elementi possano incontrarsi per far nascere una biosfera, infrangendo di fatto il sogno di organismi alieni.

Un team di ricerca internazionale, guidato da scienziati canadesi dell’Università dell’Ontario Occidentale, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Jet Propulsion Laboratory della NASA, dopo aver condotto varie simulazioni per calcolare la quantità di materiale organico presente sulla superficie di Titano è giunto alla seguente conclusione: “è stato determinato che ogni anno possono finire nell’immenso oceano della luna solo 7.500 chilogrammi di glicina, che è circa la massa di un elefante africano maschio. Considerando le enormi dimensioni dell’oceano sotterraneo, si tratta di una quantità insignificante che non è in grado di sostenere la vita, secondo gli autori dello studio”.

“Sfortunatamente, ora dovremo essere un po’ meno ottimisti quando cerchiamo forme di vita extraterrestri all’interno del nostro Sistema Solare”, ha dichiarato la professoressa Neish in un comunicato stampa.