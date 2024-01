Cyberbullismo, YouTube “scherma” i contenuti sensibili

di Antonio Jr. Orrico

Negli ultimi tempi, il fenomeno relativo al cyberbullismo sta diventando sempre più pressante e caratterizzante per i giovani. In un contesto del genere, piattaforme video come YouTube hanno un ruolo fondamentale nell’influire sull’ambiente digitale in cui i minori si muovono nella loro vita quotidiana. Proprio per questi motivi, la piattaforma video ha deciso autonomamente di rafforzare le misure per quel che concerne la sicurezza e per proteggere meglio i minori da rischi ed eventuali danni.

YouTube, da piattaforma tra le più celebri e quotate soprattutto tra i minori, si è trovata al centro del dibattito. La piattaforma di cui si sta parlando spesso è stata criticata per non aver fatto abbastanza per filtrare i contenuti nocivi o per non aver implementato politiche efficaci contro il cyberbullismo. Proprio per questo motivo, ha introdotto nuovi strumenti per migliorare la sicurezza. Ci saranno nuovi algoritmi avanzati in grado di rilevare e rimuovere automaticamente commenti e contenuti offensivi. Inoltre, l’obiettivo è immettere un gestore di segnalazioni che sia efficace, in modo da prevenire.

YouTube sta, inoltre, creando delle guide e dei materiali informativi per coinvolgere in prima persona anche i genitori dei ragazzi interessati. Naturalmente, questi dovranno responsabilizzare i propri figli e avvertirli dei pericoli del web, inducendoli a un comportamento responsabile anche su Internet. Si vuole far riflettere sul pensare prima di postare e sull’essere consapevoli dell’impatto che parole e azioni possono avere sugli altri utenti della piattaforma video.