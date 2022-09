Dalla cybersecurity al digital marketing: il lavoro del futuro

Il mondo del lavoro è in costante evoluzione; mentre alcune figure sono sempre più rare o meno richieste, per altre la domanda è in forte ascesa, in concomitanza con lo sviluppo di nuovi comparti di specializzazione, specie nell’ambito dei servizi.

Sono molti, infatti, i settori emergenti in cui si ricercano professionisti altamente specializzati con competenze ben precise.

A dare un ulteriore impulso alla trasformazione del mondo del lavoro ha contribuito anche la recente pandemia, che ha spostato ancor di più l’attenzione verso lo smart working, il nomadismo digitale, lo shopping online e altre modalità di fruizione di beni e servizi.

Il futuro del lavoro secondo il World Economic Forum

In un report del 2020, denominato “Future of Jobs”, il World Economic Forum ha analizzato trend e dinamiche interne al mercato del lavoro, delineando un’accurata panoramica circa le professioni emergenti e quelle in declino.

I profili per i quali la domanda, nei prossimi anni, è destinata a calare sono soprattutto di tipo impiegatizio (addetti al Data Entry, ragionieri, contabili, revisori dei conti, impiegati bancari, postali e amministrativi).

L’automazione dei processi produttivi e gestionali porterà ad una contrazione dell’offerta lavorativa anche per operai, meccanici e addetti allo stoccaggio mentre il boom dell’e-commerce renderà obsoleti i venditori porta a porta e i responsabili alle vendite.

Secondo il report di WEForum, invece, le professioni emergenti sono di carattere specialistico in relazione a comparti altamente settoriali quali Big Data, AI (Intelligenza artificiale), Machine Learning, IoT (Internet of Things), processi di automazione, robotica, sicurezza informatica e networking.

Al contempo, è destinata a crescere la domanda per figure quali analisti, advisor, specialisti in gestione del rischio e sviluppo organizzativo.

Come cambiano marketing e comunicazione

Anche all’interno dei settori emergenti si registrano tendenze contrastanti: alcuni profili saranno maggiormente richiesti mentre per altri l’offerta lavorativa potrebbe ridursi nel medio e lungo periodo.

Per quanto riguarda il marketing, i profili più gettonati saranno Digital Marketing Specialist, Digital Specialist, Digital Marketing Manager e Chief Marketing Officer.

Le moderne strategie di marketing vanno di pari passo con quelle della comunicazione, rivolta principalmente ai media digitali; non sorprende, quindi, che il report di WEForum sottolinei come, nei prossimi anni, la figura del Content Specialist sarà ancora più richiesta.

In generale, sembrano destinate ad aumentare le opportunità professionali per gli specialisti della comunicazione; di conseguenza, anche il profilo del Communication Manager, ossia il professionista che gestisce a 360° la comunicazione di un cliente, sarà molto appetito in futuro.

Per svolgere questo tipo di professione occorre una formazione specifica, come quella offerta dal master erogato dall’ente specializzato UpLevel, oppure un percorso universitario incentrato specificamente su comunicazione e marketing.

I nuovi professionisti delle vendite e del Product Development

L’evoluzione del marketing porta in dote anche un radicale cambiamento rispetto alle competenze richieste per implementare le strategie di vendita e sviluppo del prodotto.

Di conseguenza, figure come quella del Customer Success Specialist, del Sales Development Representative e del Enterprise Account Executive diventeranno centrali all’interno di comparti cruciali quali “Sales” e “Product Development”.

Tecnologie del futuro: Big Data, intelligenza artificiale e cloud

Il novero dei ‘lavori del futuro’ include anche gli specialisti in analisi dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale (AI).

Si tratta di risorse utilizzate sempre più diffusamente in maniera trasversale in settori diversificati, che spaziano dalla pubblica amministrazione alla ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie.

Di conseguenza, aumenteranno le opportunità per profili quali Artificial Intelligence Specialist, Data Scientist, Data Engineer, Data Analyst, Analytics Specialist e Analytics Consultant.

Anche il comparto Cloud contribuirà ad indirizzare il futuro andamento del mercato del lavoro; Cloud Engineer e DevOps Engineer, secondo le proiezione di WEForum, saranno i profili settoriali più gettonati, a dimostrazione di come il “cloud computing” sia uno dei settori emergenti a livello globale.