Guerra in Ucraina, Putin annuncia l’annessione dei territori occupati

Il conflitto tra la Russia e l’Ucraina giunge al 219° giorno di guerra: il leader russo Vladimir Putin annuncia l’annessione dei territori ucraini occupati. Al Cremlino alle 14 si terrà la cerimonia della firma. Il leader russo firma un decreto per l’indipendenza” anche di Zaporizhzhia e Kherson. Nelle prossime ore il Consiglio di sicurezza dell’Onu voterà una risoluzione di condanna dei referendum di annessione, testo che non ha possibilità di essere adottato a causa del diritto di veto di Mosca.

“Gli Stati Uniti non riconosceranno mai, mai ,mai le pretese russe sul territorio sovrano dell’Ucraina”, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. I cosiddetti referendum sono stati una farsa, una farsa assoluta”, ha aggiunto il presidente, intervenendo a Washington al summit dei leader delle Isole del Pacifico”.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto all’omologo russo Vladimir Putin che si aspetta passi da parte di Mosca per far calare le tensioni in relazione all’annessione alla Federazione Russa di regioni dell’Ucraina occupate dalle forze di Mosca. Durante una conversazione telefonica, Erdogan ha invitato Putin a dare una nuova possibilità a negoziati con Kiev, facendo sapere che la Turchia è pronta ad assumere un ruolo di facilitazione a riguardo.