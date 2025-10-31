Da Salerno a Chicago, “La regola dei terzi” di Marco De Simone

di Redazione ZON

“La regola dei terzi” di Marco De Simone conquista la drammaturgia internazionale

Sabato 1° novembre il debutto al Teatro Genovesi, prima della presentazione all’International Voices Project negli Stati Uniti

La regola dei terzi, il nuovo testo teatrale di Marco De Simone, si prepara a un doppio debutto: sabato 1 novembre 2025 (ore 21.15) e domenica 2 novembre 2025 (ore 19.00) al Teatro Genovesi di Salerno (via Sichelgaita 12A), prima di volare a Chicago, dove sarà presentato il 12 novembre all’interno dell’International Voices Project, prestigiosa rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea mondiale.

Prodotto dalla Compagnia dell’Eclissi e diretto da Marcello Andria, lo spettacolo vede in scena Enzo Tota e Marco De Simone, con la scenografia di Francesca Laghezza e i costumi e la direzione di scena di Angela Guerra.

Un testo premiato che parla universale

Prima di arrivare sul palco, La regola dei terzi ha raccolto l’attenzione della critica e delle giurie teatrali più autorevoli, aggiudicandosi il Premio InScena! Playwright Award di New York, il Premio Clepsamia di Milano, il Premio Caffè delle Arti di Roma e il terzo posto al Premio Conti di Pesaro.

Un percorso che ne ha sancito la forza drammaturgica e la capacità di parlare un linguaggio universale, ora confermata dalla selezione a Chicago tra le opere che rappresentano le nuove voci del teatro internazionale.

Lo spettacolo

Ambientato nella notte del 9 luglio 1943, alla vigilia dello sbarco degli Alleati in Sicilia, La regola dei terzi prende spunto da un episodio realmente accaduto: il leggendario fotoreporter di guerra Robert Capa si lancia con il paracadute da un aereo partito da Tunisi e, ferito, viene soccorso da un contadino dell’entroterra siciliano.

Da questa vicenda, Marco De Simone costruisce un dialogo intenso e poetico tra due mondi opposti – il fotografo, testimone della Storia, e l’uomo comune, radicato alla propria terra – uniti, per un attimo, nello scatto di una vecchia Rolleiflex.

È la “regola dei terzi” a dettare la metafora: nel perfetto equilibrio di un’inquadratura, anche il più umile dei volti entra per un istante nel cuore della Storia.

Un incontro umano e simbolico che supera i confini del tempo, capace di parlare di libertà, dolore e dignità — le stesse parole che hanno conquistato pubblico e giurie e che ora portano Salerno fino a Chicago.

