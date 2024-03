Dal 14 al 21 Aprile arriva la Salerno Cocktail Week

di Redazione ZON

La Salerno Cocktail Week è un evento diffuso e dislocato su tutto il Comune di Salerno che vede come oggetto la diffusione del bere consapevole, la crescita della Bar Industry locale e una reale interconnessione tra i principali Brand sul mercato e le loro attività ricorrenti.

L’obiettivo della SCW è diffondere quanto più possibile la cultura del bere miscelato di qualità, attraverso la relazione tra bartender locali e non, dando un segnale di brio alla movida salernitana che negli ultimi anni ha cercato fuori ciò che non ha ritrovato più nella propria città.

È anche l’occasione per innalzare il livello medio dell’Industry smuovendo dall’interno un moto di orgoglio e un senso di appartenenza, favorendo gli scambi commerciali tra i punti di consumo sul territorio e i distributori, nonché dimostrare ai Brand che Salerno può sviluppare progetti interessanti, duraturi e valevoli.

I bar che parteciperanno sono circa 35, ai quali si aggiungeranno diversi ristoranti, pizzerie e pub selezionati per diffondere quanto più possibile la mission dell’iniziativa e favorire un canale di consumo ai brand non considerato prima.

Per tutta la durata della Cocktail Week, ogni bar (che sia esso diurno o serale) esporrà una cocktail list di 4/5 drink, realizzati con i prodotti dei Brand Partner, in accordo con il proprio metodo di lavoro e la propria clientela abituale.

I bar che non hanno come vocazione principale una miscelazione avanzata, pur lavorando con buoni volumi sia all’aperitivo che nel serale, saranno “gemellati” ad altri cocktail bar che possano aiutarli e supervisionarli nella realizzazione di una drink list funzionale e fruibile per i propri clienti.

PROGRAMMA SALERNO COCKTAIL WEEK

Domenica 14 Aprile:

Vernissage, rassegna stampa con l’intervento degli organizzatori e serate con Dj Set in tre diversi locali della città per favorire l’interazione tra l’Industry e la partecipazione al progetto da parte di tutti gli addetti al settore.

Dal 15 al 19 Aprile:

Via alle Masterclass in vari Cocktail Bar della città, che si terranno in momenti diversi per consentire la partecipazione a più classi da parte dei diretti interessati.

Mercoledì 17 Aprile:

Dalle ore 11:00 alle ore 17:00 nel Teatro Pasolini, concessoci dall’amministrazione comunale e allestito ad hoc per l’evento, si terranno masterclass di 60 minuti da parte di bartender e ospiti, affinché un cospicuo numero di addetti ai lavori partecipino animosamente.

Dal 18 al 20 Aprile:

Nei locali selezionati si avranno “Guest shift” sponsorizzate dai brand che supporteranno la Salerno Cocktail Week, la quale vedrà la partecipazione della community dei bartender e dei distributori locali. In alcuni bar, in accordo con l’organizzazione, ci saranno dj set e altre attività correlate.