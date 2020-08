Dalle pagine del settimanale Chi, Daniele Scardina conferma la rottura con Diletta Leotta (“Mi ha lasciato”) ma non demorde: “Pronto a riprendermela”

Quelle che fino a poche settimane fa sembravano mere speculazioni della stampa patinata, trovano conferma nelle dichiarazioni che Daniele Scardina ha rilasciato di recente al settimanale Chi. La storia tra lui e Diletta Leotta è finita, o quantomeno si trova al momento ad un punto morto.

“Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato ma non mi butto a terra: sono pronto a riprendermela perchè il mio cuore e il suo sanno cosa ci siamo dati“.

Insomma, King Toretto (come Scardina è conosciuto nel mondo della boxe) conserva la mentalità da sportivo anche nella vita privata: il suo unico obbiettivo è ora quello di riconquistare la Leotta. Secondo diversi settimanali di gossip i due starebbero vivendo le vacanze entrambi in Sardegna ma separati e lui avrebbe addirittura chiesto di poter vedere la conduttrice di Dazn per un chiarimento a cui Diletta ha risposto picche.

Cosa è successo?

La passione tra Diletta e Daniele Scardina è scoppiata l’estate scorsa, quando lei sembrava destinata a fregiarsi del titolo di “single più ambita dello scorso anno”. Poi, il lockdown trascorso insieme e l’improvvisa rottura. Alla base c’è un tradimento di lui? Toretto smentisce seccamente l’ipotesi:

“Diletta è il meglio che la vita potesse darmi. Non l’ho tradita”.

Leggi anche