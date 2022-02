Darwin Day: torna la festa per il “papà dell’evoluzione”

In tutta Italia, oggi, si celebrerà il cosiddetto “Darwin Day”. Tra i temi trattati, sicuramente grande spazio all’attualità dei virus

In corso, ci sono gli ultimi preparativi che sicuramente daranno grande spazio ad un giorno speciale (soprattutto in virtù del periodo che stiamo passando). Oggi, in tutta Italia, si celebrerà il cosiddetto “Darwin Day“, la festa per il 213esimo compleanno del padre della teoria dell’evoluzione. Ovunque ci saranno eventi, conferenze, lezioni online e dal vivo e manifestazioni di ogni tipo. Infatti, tantissimi appuntamenti si protrarranno anche nei prossimi giorni.

La “festa” dovrebbe avere la sua conclusione agli inizi di Marzo. Tra i temi trattati per il “Darwin Day“, non mancheranno quelli di maggiore attualità, i virus, oltre al cambiamento climatico e alla salvaguardia della biodiversità. Tanti gli appuntamenti in calendario per oggi, Sabato 12 Febbraio, da nord a sud. Ad Asiago, per esempio, Darwin verrà ricordato con una ciaspolata naturalistica al tramonto e in notturna, mentre a Parma si sta preparando un flashmob nel parco dedicato al naturalista britannico.

Anche da altre parti sono state riservate molte iniziative per quanto riguarda questa giornata particolare. All’Università di Pisa si parlerà delle primule di Darwin e dei “matrimoni” tra fiori, sia dal vivo che in streaming. Al Muse di Trento, nel pomeriggio, scatterà il Darwin Day Party, con attività in museo per le famiglie, e non solo, dedicate all’evoluzione e ai suoi dilemmi.

Infine, al Museo civico di zoologia di Roma si partirà “In viaggio con Darwin“. A Napoli, invece, per l’occasione si organizzano mini tour nei Musei di Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II. Insomma, un po’ ovunque all’insegna della scienza e dell’evoluzionismo.