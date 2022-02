Serie A: infortunati, diffidati e squalificati per la 25^ giornata

Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti i diffidati e gli squalificati delle 20 squadre di Serie A. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimo turno di campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Segui la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore.

Atalanta

Diffidati : Demiral, De Roon, Zappacosta

Squalificati : Musso

Infortunati : Ilicic, Miranchuk, Zapata, Pezzella

: Demiral, De Roon, Zappacosta : Musso : Ilicic, Miranchuk, Zapata, Pezzella Bologna

Diffidati: Medel, Theathe, Svanberg, Sansone

Squalificati: De Silvestri

Infortunati: Kingsley, Dominguez, Viola

Medel, Theathe, Svanberg, Sansone De Silvestri Kingsley, Dominguez, Viola Cagliari

Diffidati: Strootman

Squalificati: Deiola

Infortunati: Rog, Strootman, Walukiewicz, Ceter, Zappa, Altare, Nandez, Pavoletti

Strootman Deiola Rog, Strootman, Walukiewicz, Ceter, Zappa, Altare, Nandez, Pavoletti Empoli

Diffidati: Zurkowski, Marchizza, Ismajili, Tonelli

Squalificati: –

Infortunati: Haas, Marchizza, Luperto

Zurkowski, Marchizza, Ismajili, Tonelli Haas, Marchizza, Luperto Fiorentina

Diffidati: Milenkovic, Odriozola

Squalificati: Bonaventura, Torreira

Infortunati: –

Milenkovic, Odriozola Bonaventura, Torreira – Genoa

Diffidati: –

Squalificati: Ostigard

Infortunati: Rovella, Criscito, Bani

Ostigard Rovella, Criscito, Bani Inter

Diffidati: Martinez, Vidal, Brozovic

Squalificati: Bastoni

Infortunati: Correa, Gosens, Caicedo

Martinez, Vidal, Brozovic Bastoni Correa, Gosens, Caicedo Juventus

Diffidati: Danilo, Bernardeschi, Morata

Squalificati: –

Infortunati: Chiesa, Bernardeschi, Alex Sandro, Chiellini

Danilo, Bernardeschi, Morata Chiesa, Bernardeschi, Alex Sandro, Chiellini Lazio

Diffidati: Marusic, Luis Alberto, Luiz Felipe, Leiva

Squalificati: –

Infortunati: Acerbi

Marusic, Luis Alberto, Luiz Felipe, Leiva Acerbi Milan

Diffidati: Hernandez

Squalificati: Hernandez

Infortunati: Ballo-Touré, Ibrahimovic, Kjaer

Hernandez Hernandez Ballo-Touré, Ibrahimovic, Kjaer Napoli

Diffidati: Anguissa, Demme, Rrahmani

Squalificati: –

Infortunati: Lozano, Tuanzebe, Ounas

Anguissa, Demme, Rrahmani Lozano, Tuanzebe, Ounas Roma

Diffidati: Mancini

Squalificati: Zaniolo

Infortunati: Spinazzola, Pellegrini

Mancini Zaniolo Spinazzola, Pellegrini Salernitana

Diffidati: Bonazzoli, Obi

Squalificati: Veseli

Infortunati: M. Coulibaly, Ruggieri, Schiavone

Bonazzoli, Obi Veseli M. Coulibaly, Ruggieri, Schiavone Sampdoria

Diffidati: Bereszynski, Murru, Thorsby, Candreva

Squalificati: –

Infortunati: Damsgaard, Yoshida, Quagliarella, Gabbiadini

Bereszynski, Murru, Thorsby, Candreva Damsgaard, Yoshida, Quagliarella, Gabbiadini Sassuolo

Diffidati: C hiriches, Frattesi, Ferrari

Squalificati: Raspadori, Scamacca

Infortunati: Objang, Djuricic

hiriches, Frattesi, Ferrari Raspadori, Scamacca Objang, Djuricic Spezia

Diffidati: Manaj, Amian Kiwior

Squalificati: –

Infortunati: Sena, Bastoni

Manaj, Amian Kiwior Sena, Bastoni Torino

Diffidati: Aina, Buongiorno, Mandragora

Squalificati: Lukic, Mandragora

Infortunati: Belotti, Djidji, Fares, Edera, Zaza

Aina, Buongiorno, Mandragora Lukic, Mandragora Belotti, Djidji, Fares, Edera, Zaza Udinese

Diffidati: Walace, Soppy

Squalificati: Arslan

Infortunati:

Walace, Soppy Arslan Venezia

Diffidati: Heymans, Busio, Aramu, Kiyine

Squalificati: Ceccaroni, Ebuehi

Infortunati: Vacca, Kiyine, Ullmann

Heymans, Busio, Aramu, Kiyine Ceccaroni, Ebuehi Vacca, Kiyine, Ullmann Hellas Verona

Diffidati: Ilic, Faraoni, Casale, Veloso, Gunter

Squalificati: –

Infortunati: Dawidowicz, Frabotta, Cancellieri, Caprari, Faraoni, Pandur