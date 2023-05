David di Donatello 2023: ecco i vincitori

di Rita Milione

La 68esima edizione dei David di Donatello, in diretta da Cinecittà e su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Matilde Gioli si è celebrata ieri sera, mercoledì 10 maggio 2023. Sono stati consegnati i 25 premi David di Donatello compresi i David speciali.

“Le Otto montagne” dei registi belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh è il miglior film della 68esima edizione dei David di Donatello. Il film di amicizia a grandi altezze con gli affiatati Alessandro Borghi e Luca Marinelli conquista anche miglior fotografia, sceneggiatura non originale e suono.

“È stato un viaggio incredibile – ha commentato Felix van Groeningen –. Perché due belgi fanno un film in italiano e in Italia, sulle alpi? Era un libro incredibile, una storia incredibile. L’ho letto e ho detto sì, lo faccio in italiano”. Charlotte Vandermeersch: “Amiamo l’Italia tanto e amiamo tutte queste persone”.

Ecco tutti i vincitori di questa 68esima edizione: