GdF Salerno, truffa ai danni della Regione Campania: sequestro da 3 milioni di euro

di Rita Milione

La Guardia di Finanza di Salerno, comunica che è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 3 milioni di euro, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di 3 società e 7 persone fisiche, a vario titolo coinvolti in una truffa ai danni della Regione Campania, in relazione a fondi “P.O.R.- Campania” concessi per la realizzazione di un’opera pubblica.