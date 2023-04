“David LaChapelle- Fulmini”: ecco tutte le informazioni sulla mostra

di Filomena Volpe

Da sabato 22 aprile a martedì 15 agosto, il Salone degli Incanti di Trieste ospiterà la mostra “David LaChapelle -Fulmini”, con più di 90 opere realizzate da David LaChapelle.

“David LaChapelle- Fulmini”: da chi è curata la mostra?

L’esposizione, che porta per la prima volta le opere dell’artista americano in Friuli Venezia Giulia, è curata dallo Studio David LaChapelle, sotto la direzione artistica di Gianni Mercurio, promossa da Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste ed è organizzata da PromoTurismoFVG, in collaborazione con Madeinart.

Struttura della mostra “David LaChapelle-Fulmini”

La mostra, che ospita in totale 92 opere, mira a ripercorrere le due fasi artistiche di David:

la prima ha come oggetto il racconto per immagini, talvolta in chiave assolutamente diretta, a tratti caricaturale e dissacrante, l’essenza di alcuni personaggi del mondo del cinema, della politica e dello spettacolo;

la seconda fase, invece, presente delle opere più intime che, tramite l’utilizzo di determinati stilemi artistici, mirano alla profonda e pura ricerca di sè.



La mostra- Il messaggio

“David LaChapelle-Fulmini” si presenta come un ricco percorso espositivo in cui Eros e Thanatos sembranno perennemente fondersi. Il talento di LaChapelle si unisce ad uno studio di chiara derivazione caravaggesca ed ha il potere di scuotere profondamente gli animi dello spettatore.

Vedere la mostra di LaChapelle è come percorrere un percorso di proustiana memoria, è come compiere un viaggio nell’Inferno, nel Purgatorio e nel Paradiso.

In ogni opera è possibile ravvisare il dramma umano il quale, prima naviga sulle retine del visitatore e poi entra, come un seme, nel suo cuore e dà vita a germogli del ragionamento e della mente incredibili.

La natura e l’elemento cristologico si fondono e sembrano richiamare le atmosfere barocche e festanti di Andrea del Pozzo. Tutto è pervaso da una chiave allegorica estremamente potente, interessante.

Il suo lavoro, infatti, è stato spesso definito “un’allegoria del tempo presente”, in cui si manifesta un’attitudine neoumanistica con al centro del suo lavoro le preoccupazioni per i destini dell’uomo. L’arte, secondo LaChapelle, deve essere un veicolo comunicativo chiaro e accessibile a tutti.

La Mostra di DavidLaChapelle-Fulmini (Informazioni)

Da lunedì a venerdì 10.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00).

Sabato domenica e festivi infrasettimanali 10.00 – 21.00 (ultimo ingresso ore 20).

Martedì chiuso

Prezzi dei biglietti e riduzioni

Biglietti individuali:

Intero: € 17,00

Ridotto: € 13,00 studenti universitari fino a 25 anni con tessera di riconoscimento; senior over 65; giornalisti non accreditati con tessera OdG e bollino dell’anno in corso; forze dell’ordine; insegnanti; guide turistiche con patentino al seguito

Ridotto speciale: € 7,00 ragazzi 6-18 anni

Pacchetto family 1 o 2 adulti + bambini

Bambino da 6 a 18 anni: adulto € 13,00 + ragazzi € 7,00

Bambino fino a 5 anni: adulto € 13,00 + bambini gratis

Gratuito