De Luca 21 aprile 2023, riepilogo sui progetti in regione

di Gaudieri Brunella

De Luca apre la diretta del 21 aprile 2023 menzionando le opere ed i progetti in corso di realizzazione nella regione Campania riferendosi a vari ambiti tra cui principalmente sanità, infrastrutture e politiche sociali.

Sanità: è stato eliminato l’obbligo dell’esenzione del ticket, la durata di esenzione diventa illimitata per gli assistiti con 65 anni di età.

Inizierà a breve l’ attività nel plesso ospedaliero di Solofra. Partiranno i primi ambulatori ed entro un mese verrà completato il programma di acquisto dello spazio dedicato al nuovo ospedale di Castellammare di Stabia. SI tratterà di un ospedale nuovo e moderno con 230 posti letto.

Monaldi: importante operazione portata a termine dall’equipe del dottor Tortoriello per l’ esportazione di un tumore alla laringe. Il paziente ritornerà a parlare grazie alle cartilagini aritenoidi.

Assetto territorio: tenutosi recentemente un convegno sul tema del piano paesaggistico della regione Campania. Riprodotte migliaia di cartografie sull’assetto del territorio attuale.

Aggiornamento piano di allontanamento dei campi flegrei: esso prevede l’allontanamento entro 72 ore dall’area a partire dalla dichiarazione dallo stato di allarme. Il piano individua punti di raccolta, aree di attesa e di trasferimento all’esterno delle aree colpite, utilizzo di tecnologie satellitari per una porzione rilevante di popolazione e territorio della nostra regione.

Politiche sociali: finanziati per 60 milioni di euro assegni universitari, un voucher per fare sport gratuitamente destinato ai minori dai 6 ai 15 anni. 28 milioni e mezzo per i contributi alloggiativi entro il 10 maggio. 27 milioni di euro per progetti a sostegno di case per anziani e disabili, impianti sportivi e progetti di socializzazione ed accoglienza.

Infrastrutture e trasporto: l’Eav ha assunto 23 capotreni e la Regione ora si sta battendo per altri 60 milioni di euro da ricevere dal Ministero delle Infrastrutture per le Ferrovie dello Stato. I fondi delle risorse Fondo sviluppo e coesione destinati al sud invece non sono stati ancora sbloccati dal Governo con i quali si è deciso di finanziare l’area zes valle Ufita, con finanziamenti per le Ferrovie dello Stato. Altri finanziamenti per il fondovalle Lauro, la tangenziale delle aree interne, Valle Caudina, Pianodardine e l’ultimo lotto della Lioni-Grottaminarda.

Stadio Collana: si è concluso l’iter amministrativo dello Stadio Collana al Vomero che verrà consegnato alla regione su cui verranno investiti 15 milioni di euro per ristrutturare tutto con aree di parcheggio sotto le tribune con complessivi 200 posti auto per le attività sportive e per i residenti.

Domani partirà la maratona Telethon da Piazza Plebiscito. In attesa inoltre dell’edizione Comicon alla mostra d’oltremare con la partecipazione di tantissimi giovani.