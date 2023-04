Buon compleanno Roma! Oggi la Città Eterna compie gli anni

di Rita Milione

Oggi 21 aprile 2023 si celebra l’anniversario della fondazione della Città Eterna: Roma festeggia il suo 2776° compleanno. Come ogni anno il calendario è ricco di mostre, conferenze, incontri e visite guidate che si protrarranno fino a domenica 23 aprile. Fra gli eventi da segnalare, due appuntamenti speciali: il termine del restauro della Fontana della dea Roma in Campidoglio e l’esposizione, per la prima volta, ai Musei Capitolini, di un reperto con la personificazione della città di Roma.

Il 21 aprile l’accesso sarà gratuito ai Musei civici e all’area archeologica del Circo Massimo per tutti i visitatori e le visitatrici, comprese le visite alle mostre in corso. Da non dimenticare, infine, il corteo storico nell’area del Circo Massimo con la tradizionale marcia in costume storico. In occasione dell’anniversario della fondazione di Roma, sono molti le visite guidate e gli incontri organizzati per scoprire la città, fino alla giornata di domenica 23 aprile.

Il Natale di Roma

Il Natale di Roma, anticamente detto Dies Romana e conosciuto anche con il nome di Romaia, è una festività legata alla fondazione della città di Roma, festeggiata il 21 aprile. Secondo la leggenda, narrata anche da Varrone, Romolo avrebbe infatti fondato la città di Roma il 21 aprile del 753 a.C. La fissazione al 21 aprile, riportata da Varrone, si deve ai calcoli astrologici del suo amico Lucio Taruzio. Da questa data in poi derivava la cronologia romana, definita infatti con la locuzione latina Ab Urbe condita, ovvero “dalla fondazione della Città”, che contava gli anni a partire da tale presunta fondazione.