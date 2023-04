Workshop di chirurgia fetale e neonatale a Cava de’ Tirreni

di Rita Milione

Esperti da ogni parte d’Italia, infatti, saranno protagonisti della giornata di studi in programma per venerdì 21 aprile nel Complesso monumentale di San Giovanni a Cava de’ Tirreni, nel cuore della città metelliana.

Protagonista sarà Mario Polichetti, presidente del workshop organizzato a Cava de’ Tirreni e primario del Reparto di Gravidanza a rischio dell’ospedale di Salerno “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Polichetti, dalle 9.15, parlerà della gestione dei gemelli monocoriali sul territorio. Dopo la discussione, modererà il dibattito sull’ernia diaframmatica.

“A Cava de’ Tirreni avremo i migliori esperti del settore della chirurgia fetale e neonatale d’Italia”, ha detto Polichetti. “Insieme a me, infatti saranno presenti i medici Leonardo Caforio, Maria Antonietta Castaldi, Isabella Fabietti, Anita Romiti, Laura Valfrè, Milena Viggiano, Andrea Conforti, Maria Grazia Corbo e Luigi Zucaro. Sarà un momento importante anche per capire in che direzione sta andando la sanità italiana sul fronte dei Punti nascite”.