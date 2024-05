GdF Salerno: controlli della qualità dei prodotti ai distributori stradali

di Rita Milione

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e lVADM Campania – Ufficio delle Dogane di Salerno, a seguito del controllo di distributori stradali di carburante per verificare la qualità del prodotto commercializzato e riscontrare l’eventuale utilizzo di additivi non consentiti dalla legge, hanno proceduto al sequestro di n. 3 serbatoi di carburante, della capacità di 10 mc cadauno e di n. 4 erogatori ad essi collegati nonché di litri 13.743 di gasolio e litri 315 di benzina, con contestuale denuncia alla Procura della Repubblica del rappresentante legale della società, per l’ipotesi delittuosa di commercio di prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate e di frode nell’esercizio del commercio.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria sarebbe stata riscontrata l’irregolare tenuta del registro di carico e scarico una deficienza di carburante tipo benzina di 442 litri, nonché rilevata la mancata comunicazione dei prezzi praticati al competente Ministero delle Imprese e del Made in Italy.