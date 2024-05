Jovanotti, il cantante annuncia il nuovo tour nei palazzetti

di Antonio Jr. Orrico

Il ritorno tanto atteso sta per arrivare. Jovanotti, finalmente, sta per vedere la luce in fondo al tunnel. Il cantante si sta completamente ristabilendo dopo il brutto incidente in bici dello scorso 15 luglio a Santo Domingo che lo aveva costretto ad annullare il Jova Beach Party 2024. E torna sui social per lanciare il prossimo tour PalaJova 2025 che lo vedrà portare la sua musica nei palazzetti di tutta Italia il prossimo anno.

Ancora non si conoscono per bene i dettagli del tour, ma per ora sta già spuntando qualche indizio in giro. Infatti, gli hashtag “palajova2025” e “oracominciamo” stanno già cominciando a spopolare sui social. In una foto dal letto di ospedale, con le dita alzate in segno di vittoria, Lorenzo Jovanotti a gennaio 2024 su Instagram ha racconta di essere stato operato all’Humanitas di Rozzano, dopo mesi dalla caduta. L’obiettivo era quello della ricostruzione del femore, che risultava non allineato correttamente.

“Nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente. Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi. Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni.” ha scritto l’artista sui social.

Insomma, oggi sembra che si riveda, finalmente, la luce.