Migliorare la gestione finanziaria familiare attraverso il piano finanziario personalizzato

di Redazione ZON

La gestione finanziaria familiare non è facile, soprattutto se si desidera mettere da parte qualche risparmio per il futuro o accantonare una somma da investire.

Per riuscirvi è possibile ricorrere al piano finanziario, uno strumento che permette di valutare oggettivamente la propria situazione e di razionalizzarne la gestione.

In rete è possibile trovare articoli redatti da professionisti del settore, come quelli presenti sul sito di Moneyfarm, i quali offrono utili consigli in merito al settore degli investimenti. Per individuare quelli che meglio si adattano alla propria reale situazione, è però sempre preferibile affiancare alla lettura di queste guide uno studio dettagliato della propria situazione finanziaria e del livello di rischio che è possibile affrontare senza incorrere in gravi problemi. Tale studio si concretizza per l’appunto nel piano finanziario.

Che cos’è un piano finanziario

Quando si parla di piano finanziario si fa riferimento a un documento che, partendo dall’analisi del patrimonio in possesso del soggetto, nonché di tutte le entrate e le uscite fisse o occasionali, aiuta a individuarne il profilo di rischio e a stabilire piani di risparmio, prestito e investimento tarati sulle sue reali caratteristiche ed esigenze.

Affinché dia dei risultati concreti, il piano finanziario deve essere personalizzato, ossia realizzato a partire dalla situazione finanziaria reale del soggetto. Non è dunque possibile utilizzare piani realizzati a partire da un quadro finanziario generico o per altre persone.

Oltre a questo, è sempre preferibile che la sua compilazione venga effettuata da un consulente finanziario, professionista il cui compito è proprio quello di aiutare i clienti a migliorare la gestione del loro patrimonio e a individuare le strategie più adatte per riuscire a risparmiare denaro e per investire entro livelli di rischio accettabili.

Che cosa fa il consulente finanziario per realizzare un piano finanziario individuale

Al fine di realizzare un piano finanziario personalizzato, il consulente finanziario deve analizzare il bilancio economico del cliente, prendendo in considerazione:

il patrimonio in attivo, il quale include tutti i beni, mobili e immobili, in suo possesso o appartenenti al nucleo famigliare;

il quale include tutti i beni, mobili e immobili, in suo possesso o appartenenti al nucleo famigliare; il patrimonio in passivo , dato dai debiti non ancora saldati;

, dato dai debiti non ancora saldati; le entrate derivanti da stipendio, pensione, affitti, diritti d’autore e via dicendo;

derivanti da stipendio, pensione, affitti, diritti d’autore e via dicendo; le uscite, comprendenti tanto le spese fisse e necessarie, quanto quelle secondarie e talvolta superflue.

Dopo aver raccolto e analizzato tutti i dati e aver individuato gli obiettivi del cliente sul breve, medio o lungo periodo, il professionista effettua un’analisi del rischio e redige i piani di risparmio, prestito e investimento.

Valutare il profilo di rischio

Il profilo di rischio è un dato che non andrebbe mai trascurato, soprattutto quando si decide di effettuare degli investimenti o delle operazioni di trading online.

Calcolato a partire dalla situazione finanziaria soggettiva e dalle capacità individuale di affrontare, a livello psicologico, perdite e fluttuazioni finanziarie, il profilo di rischio, direttamente collegato al concetto di rendimento, aiuta a individuare le operazioni di investimento più adatte, ossia quelle che, anche in caso di esito negativo, non metterebbero l’investitore in difficoltà a livello economico o psicologico.