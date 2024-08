DAZN prezzi 2024-2025. Quanto costerà vedere la serie A

di Gaudieri Brunella

Il servizio a pagamento in streaming DAZN, che trasmetterà fino al 2029 le gare di campionato italiano di ogni giornata ha stilato il suo nuovo piano tariffario per la stagione 2024-2025. Le partite di campionato che verranno trasmesse sono 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky come da accordi. Tuttavia nel pacchetto sono inclusi anche altri sport, quali il volley, il basket, la boxe, il NFL e l’UFC.

Gli abbonamenti proposti dalla piattaforma oltre alla nuova organizzazione e i nuovi palinsesti, presentano un rincaro dei prezzi, al punto che per vedere la serie A costerà fino a 70 euro. I pacchetti previsti per la prossima stagione sono 4, ma con certezza chi acquista il pacchetto DAZN START non potrà vedere la serie A e chi prenderà il GOAL PASS potrà assistere soltanto a 3 partite a giornata che saranno tuttavia trasmesse in contemporanea anche su Sky.

Sky inoltre avrà l’esclusiva su Europa League, Conference e Champions che non saranno inclusi nei pacchetti DAZN.

DAZN START costerà poco più di 8 euro al mese (8,25 euro) e sarà fruibile da due dispositivi connessi a quell’account, se si effettua il pagamento anticipato per le 12 mensilità (per un totale di 99 euro). Se invece si preferisce il pagamento mensile costerà 11,99 euro con un vincolo di 12 euro e 14,99 euro senza alcun vincolo di tempo.

DAZN STANDARD a 29,92 euro al mese permetterà di usufruire dell’offerta sportiva completa per gli amanti del calcio e della serie A. 359 euro per l’intero anno, 34,99 euro al mese per 12 mesi, 44,99 euro invece senza vincolo temporale.

DAZN PLUS invece contiene un’offerta sportiva completa, inclusi i programmi di approfondimento ad un prezzo di 599 euro all’anno, 59,99 euro per 12 mesi, senza vincolo 69,99 euro al mese.

La novità è rappresentata da DAZN GOAL PASS che costerà 10,75 euro al mese e permetterà di vedere le 3 partite di serie A oltre a LaLiga EA Sports e la UEFA Women’s Champions League.