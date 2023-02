De Luca 17 febbraio 2023, scuola e sanità campana

di Gaudieri Brunella

Il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca apre la diretta di venerdì 17 febbraio 2023 sorvolando argomentazioni sui risultati delle recenti elezioni e affrontando le tematiche riguardanti sanità e scuola in Campania.

Sanità: inaugurato un nuovo reparto in un ospedale privato a Caserta, Pineta Grande, nato grazie alla tenacia di un imprenditore che ha permesso di realizzare una struttura all’avanguardia. La Regione Campania, come afferma De Luca vuole continuare a sostenere le iniziative private in ambito sanitario, ma ribadisce che la sanità pubblica va difesa sempre ed ancora “con i denti”.

Poi il presidente passa ad alcune considerazioni come quelle riguardanti la Lombardia con 42 mila posti letto, la Campania con 12 mila nella sanità pubblica. Nel settore privato invece la proporzione di posti letto tra abitanti di Campania e Lombardia è la stessa. Questo fatto testimonia secondo De Luca lo squilibrio nel settore pubblico. De Luca continua a sostenere che nonostante lo squilibrio la Campania procede a testa alta, lavorando in maniera straordinaria ad impianti di ospedali nella regione e rinnovo delle relative tecnologie.

Il presidente ribadisce ancora una volta la necessità di promuovere campagne di screening per tumori al seno, al colon retto e cervice uterino. Nel frattempo al Cardarelli dopo 20 anni sono in corso opere di ampliamento e riqualificazione del PS. Operativi i nuovi locali e servizi informatici per i pazienti utili a monitorare le file d’attesa.

Riattivato il registro dei tumori e si vuole puntare ad una medicina di precisione. De Luca propone di concentrare lo screening in un territorio specifico facendo delle indagini sull’ambiente, ad esempio una particolare sostanza nei terreni e nell’acqua che può danneggiare un particolare organo con la formazione di cellule tumorali.

In ampliamento i centri anti-diabete, centri per anziani e quelli dedicati a bambini autistici. Sconvolgente per De Luca le immagini di anziani sottoposti a violenze e vessazioni. Bisogna avere strutture pubbliche private dove ad anziani, disabili, bambini autistici venga garantita serenità di vita e rispetto. De Luca afferma la Campania vuole distinguersi come la regione della solidarietà e dell’umanità nel sostegno ai più deboli e nel miglioramento dei servizi pubblici.

Corsi di Laurea in Medicina: Carenza drammatica di personale medico e 10 giovani italiani che vanno a frequentare i corsi all’estero. Il Ministero della Salute vuole ampliare il numero degli iscritti, ma De Luca vuole aprire e togliere definitivamente il numero chiuso perché il personale è insufficiente.

Scuola: De Luca afferma che si è impegnati contro i tagli. No ai tagli di 170 istituti scolastici in Campania e richiesto l’ ampliamento degli organici. Si vuole lavorare per ampliare l’area di formazione. Implementazione del progetto “”Scuola viva” per tenere aperte le scuole di pomeriggio e sostegno economico per gli abbonamenti scolastici per autobus.

Cultura: Il presidente riferisce che ci sono lavori per il recupero della reggia di Carditello per restaurare questo monumento di epoca borbonica. Ad inizio marzo ci sarà un’interessante mostra su Dalla al Mann, mentre al Madre mostra su Ugo Marano, artista che ha prodotto ceramiche nei forni di Rufoli.