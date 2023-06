De Luca 23 giugno 2023 gli aggiornamenti

di Gaudieri Brunella

Roberto Racinaro

La diretta di venerdì 23 giugno 2023 del Presidente De Luca si apre con l’inaugurazione della sala di riunione dei capigruppo regionali alla memoria di Roberto Racinaro, ex consigliere comunale e Rettore dell’Università di Salerno, protagonista di una vicenda giudiziaria sconvolgente.

La sua vicenda ricorda l’ imbarbarimento giudiziario che ha rovinato la vita di persone e famiglie nel nostro paese, vicenda poi lasciata nell’indifferenza generale. Colpito da un mandato d’arresto, Racinario ha subito un calvario giudiziario di 7 anni, ma risultato poi innocente. Le accuse pendenti a suo carico il falso ideologico e l’abuso d’atto d’ufficio. Racinaro a causa della sua vita distrutta dalle accuse ha avuto in seguito importanti problemi di salute, mentre la vita della sua famiglia è stata distrutta.

Bisogna difendere con i denti l’autonomia piena e il tenere le questioni amministrative lontane dalla magistratura, afferma con forza De Luca.

Salute e autonomia differenziata

C’è stato da poco un incontro tra Presidenti delle regioni e il Ministro della salute. La Campania resta ultima per il trasferimento di fondi. E’ stata inoltre rilevata nuovamente la mancanza di personale principalmente nei PS. Le retribuzioni del personale medico devono restare “statali“. Sul tema dell’autonomia il Presidente non è a favore di contratti integrativi regionali in regione Campania. Bisogna agevolare le situazioni di disagio, la sicurezza del personale medico, incentivare il lavoro nei PS, ma non incentivare contratti integrativi altrimenti al sud non rimane più niente. Bisogna riequilibrare il fondo nazionale di sviluppo e coesione, fondo già bloccato da Draghi e ora bloccato dal Ministro Fitto.

Monaldi

Inaugurata la nuova pet tac al Monaldi di ultima generazione per poter individuare lesione oncologica anche di 2 millimetri. Il presidente De Luca inoltre invita chi fa i nuovi documenti a dare l’approvazione per la donazione degli organi.

Laboratori privati

I tetti di spesa dei laboratori privati vengono fissate dal governo non dalla Regione, afferma De Luca. I tetti di spesi sono fermi al 2011 ed i costi delle prestazioni sono aumentate. Inoltre i tetti di spesa a causa di un errato utilizzo delle prescrizioni mediche vengono subito esauriti.

Diga Campo Lattaro

Diga Campo Lattaro: la regione Campania finanzia per la quota di maggioranza questa opera. Lunedì verrà pubblicato il bando per la costruzione di questa diga che sarà utilizzata sia per l’acqua potabile che i servizi e l’ agricoltura. Il progetto renderà la regione indipendente dal punto di vista idrico.

Imprenditorialità

Start up: la Campania è risultata prima nelle statistiche per il tasso di imprenditorialità giovanile e terza regione per le start up innovative.

Concorsi

Il governo ha stabilito che per i nuovi concorsi pubblici le graduatorie degli idonei si scorreranno solo per il 20%. I Comuni pertanto saranno successivamente obbligati a fare nuovi concorsi per reclutare personale.

Capri ed Isole

Stanziati 300 mila euro per l’approvvigionamento notturno di merci che servirà a non ingolfare il porto di Capri. Ci sarà un incontro con i sindaci dell’Isola di Ischia per ritardi per i problemi che si sono verificati negli ultimi anni, ma ora partirà anche una campagna di promozione della Campania come luogo meraviglioso per week end a partire da adesso e nella stagione invernale.