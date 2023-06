Maturità, ChatGPT svolge le tracce di matematica: pessimi risultati

di Rita Milione

Nel primo giorno della prova di Maturità Fanpage.it ha fatto svolgere a ChatGPT, un chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato da OpenAI specializzato nella conversazione con un utente umano, tutte le tracce della prima prova. Secondo un professore di italiano del liceo questo software avrebbe superato tranquillamente la prova, il risultato è stato buono.

“Dal punto di vista formale e dal punto di vista organizzativo il testo è perfetto”. Secondo un professore di italiano il testo non è nulla da correggere. Ma ha un problema, quello che mancano sono proprio le sbavature che rendono umano il lavoro: “Mancano gli errori e proprio perché mancano gli errori si vede che non è un tema di maturità come dovrebbe essere fatto. Manca qualsiasi cosa di personale o soggettivo. Oggettivamente a questo lavoro darei 14 punti su 20. Però si vede che non lo ha fatto un ragazzo di 18 anni. Per cui, bocciato“.

Invece per quanto riguarda la seconda prova di Maturità, Fanpage.it le ha chiesto di risolvere tutti gli otto quesiti che facevano parte dell’esame scritto per il liceo scientifico, ma non è andata benissimo. Effettivamente a una prima occhiata le risposte fornite ai quesiti non funzionano molto. Banalmente non riesce a riconoscere i numeri primi e applica i teoremi in modo arbitrario. Nonostante riconosca il linguaggio matematico fatica a seguire i passaggi consequenziali, inciampa in errori semplici e non segue le indicazioni della consegna.

Per esempio le risposte sul quesito del Teorema di Rolle sono state confuse e imprecise. Bisognava trovare un modo per spiegare a ChatGPT quali formule utilizzare, come risolvere alcuni problemi e come affrontarne altre. Qualche risposta ChatGPT è riuscita a darla. Anche se non sempre corretta.