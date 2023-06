Salerno, completamento riqualificazione area San Demetrio

di Rita Milione

Sulla scia della collaborazione avviata con la Parrocchia San Demetrio nell’ambito della mensa dei poveri, sabato 3 Giugno alle ore 9.30 Retake Salerno e Voglio Un Mondo Pulito svolgeranno le loro attività di riqualificazione nell’area antistante la Chiesa.

L’evento, inizialmente programmato per il 20 maggio e poi rinviato a causa delle avverse condizioni meteo, è rivolto alla celebrazione della giornata mondiale delle api 2023 e ha come scopo la cura della piazzetta antistante la chiesa San Demetrio con l’aiuto di tutti coloro che vorranno partecipare. Tra le attività che saranno messe in campo ci sono: pulizia dell’area dai rifiuti, taglio dell’erba, eliminazione di scritte e decoro di arredi urbani a tema. I temi saranno: Natura, Api (come simbolo di tutti gli impollinatori), Pace e Violenza sulle donne.

Infine, Retake donerà una cassetta per gli impollinatori ad un cittadino attivo, Alfonso Avallone, che la posizionerà nelle aiuole della nostra città da lui curate in zona Sant’Eustachio.

All’evento organizzato parteciperanno attivamente la Parrocchia e il gruppo di Scout e hanno aderito Legambiente Salerno “Orizzonti” e “Differenza Donna-Sezione di via Leucosia Salerno”. L’evento è gratuito, è aperto a tutti e per ogni età. Ai partecipanti verrà fornito il necessario (guanti, pettorine, pinze, buste, etc) e la copertura assicurativa. Per sostenere le spese di acquisto dei materiali retake ha attivato una campagna di raccolta fondi online.

Dichiarano gli organizzatori Sara Petrone, Dario Renda E Ciccio Ronca: “Non potevamo avviare una collaborazione con la parrocchia ignorando lo stato in cui si trova questa piazzetta in pieno centro e siamo stati felici di scoprire che parrocchiani e abitanti del posto condividono la stessa esigenza. Le attività, infatti, sono state previste accogliendo le loro richieste e suggerimenti. Auspichiamo che, a seguito del nostro intervento, il problema dell’abbandono dei rifiuti in quest’area possa essere affrontato con maggiore sinergia e proattivamente dagli attori principali deputati.”