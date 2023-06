di Redazione ZON

Sono iniziati i servizi aggiuntivi di Salerno Pulita per le attività commerciali del food lungo gli assi principali cittadini, dalla stazione ferroviaria al teatro Verdi, e nel centro storico. In pratica, ai normali turni di raccolta dei rifiuti già previsti per le attività commerciali, da lunedì scorso e fino al 30 settembre, si è aggiunta anche la raccolta pomeridiana dell’organico e del multimateriale presso le 73 attività del food che ne hanno fatto richiesta. La raccolta aggiuntiva viene effettuata dalle ore 15.30 alle ore 17.30, dal lunedì al sabato.

“ Abbiamo cominciato questa sperimentazione, relativamente al periodo estivo, per ridurre quanto più possibile per i commercianti del food – spiega Enzo Bennet , amministratore unico di Salerno Pulita – l’esposizione dei rifiuti in strada, lungo gli assi stradali principali del centro cittadino, con relative traverse, e del centro storico basso fino a via Tasso. Cioè della parte di città maggiormente interessata dai flussi turistici e dalla presenza di visitatori, in particolare crocieristi. Ringrazio le associazioni dei commercianti che hanno fornito una collaborazione fattiva, raccogliendo le adesioni dei i propri associati”.