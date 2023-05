Nasce la “Bacheca del riuso”: l’annuncio di Salerno Pulita

di Rita Milione

L’azienda Salerno Pulita offre un nuovo servizio ai cittadini: venerdì 26 maggio, alle ore 9.30, nella sede di Salerno Pulita, in via Tiberio Claudio Felice, 18/bis, sarà presentata – come riporta Salerno notizie – la “Bacheca del riuso”, un nuovo servizio per i cittadini salernitani che verrà fornito attraverso

l’app Junker.

Interverranno: