Le congratulazioni del Sindaco Sessa alla società sportiva “Città di Fisciano Calcio”

di Rita Milione

Il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa si congratula con la Società Sportiva Città di Fisciano Calcio per i risultati straordinari ottenuti nei campionati regionali categoria under 15 e under 17. Di seguito le parole del Primo Cittadino del Comune della Valle dell’Irno:

“Sono orgoglioso di congratularmi con la Società Sportiva Città di Fisciano Calcio per i risultati straordinari ottenuti nei campionati regionali categoria under 15 e under 17. Con grande impegno, determinazione e talento, infatti, i ragazzi dell’under 15 hanno conquistato il titolo regionale Under 15. Mentre la squadra dell’under 17, dopo un’avvincente e combattuta competizione, sono riusciti a classificarsi al secondo posto del campionato della loro categoria. Un traguardo straordinario che riempie di gioia l’intera comunità di Fisciano”.

“Un plauso speciale – continua il Sindaco – va ai giovani calciatori, allo staff tecnico e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato. La passione per lo sport, la dedizione e lo spirito di squadra hanno reso possibile questa vittoria, dimostrando il valore dello sport come veicolo di valori positivi. 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙡𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙙𝙞 𝙘𝙪𝙤𝙧𝙚 𝙖 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙞!”