Pellezzano ospita la prima edizione di “A.M.A.”

di Rita Milione

Nel cuore del Complesso Museale dell’Eremo dello Spirito Santo, alla frazione Capriglia di Pellezzano, 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏 𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒, si terrà la prima edizione di 𝐀.𝐌.𝐀. – 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐌𝐨𝐝𝐚 𝐀𝐫𝐭𝐞 -, evento culturale promosso dall’Associazione a “A Regola d’Arte”.

“Con questo evento – ha dichiarato il Sindaco di Pellezzano, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐚 – inizia a prendere quota il progetto di “Pellezzano Città Turistica”, nell’ottica di una promozione di marketing territoriale votata a far diventare Pellezzano punto di riferimento per un’offerta turistica ad ampio respiro. I dati relativi agli ingressi di visitatori sul territorio della Provincia di Salerno sono in continua crescita. Un andamento, questo, che potrebbe indirizzare Pellezzano nella direzione di meta da preferire per un soggiorno tranquillo, anche in considerazione della favorevole posizione che occupa, come cerniera con la città capoluogo”.

“Mi auguro – ha dichiarato il Consigliere Comunale con delega agli eventi, 𝐓𝐢𝐳𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐜𝐚 – che questo, possa essere solo il primo di una lunga serie di appuntamenti che potranno essere organizzati per valorizzare una forma di turismo alternativo, che fa della cultura, dell’arte e delle tradizioni il fulcro degli interessi collettivi”.