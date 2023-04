De Luca 28 aprile 2023 aree ZES in tutto il Sud

di Gaudieri Brunella

Nella diretta del 28 aprile 2023 il Presidente De Luca ricapitola i finanziamenti ed i bandi di gara destinati a progetti per la Campania.

Sanità: E’ partita la gara per 30 milioni di euro per l’adeguamento sismico dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. E’ scaduta oggi la gara per il Ruggi d’Aragona ed è in scadenza anche il bando di gara per il Santobono di Napoli. Stabilito già che ci saranno pasti gratuiti anche per le mamme che accompagnano i bambini in ospedale e si intende estendere questo tipo di servizio anche ad altri ospedali. Al Cardarelli invece si inizierà la terapia del dolore.

Progetti Masterplan: Masterplan per il litorale domizio e il litorale di Salerno per sviluppare l’area costiera adiacente alla foce del Sele e le foci dei fiumi, opere di ripascimento dei litorali, dopo cui si intenderà avviare attività lavorative che porteranno ricchezza e benefici alla comunità.

PNRR: Progetti Valle Ufita e Ponte Valentino, verranno realizzati entrambi con rispettivamente fondi sviluppo e coesione e fondi PNRR. De Luca propone di estendere le ZES con le relative agevolazioni finanziarie a tutto il sud. Il presidente della Regione Campania ribadisce ancora una volta la necessità di sbloccare i Fondi Sviluppo e Coesione per i finanziamenti sulle strade poichè non compresi nel PNRR.

Agricoltura: In Campania presenza di agricoltura biologica che colloca la Campania tra le prime in Italia. Siamo arrivati a 100 mila ettari di terreno destinati a queste colture.

Cultura: Presentato ieri il programma del Campania Teatro festival finanziato esclusivamente dalla Regione Campania. Il Festival verrà svolto nel parco della Floridiana. Per il Comicon si attenderà invece l’arrivo di 100 mila visitatori e più, un evento che coinvolgerà a grandi linee il mondo dell’animazione.

Al Museo Diocesano di Napoli la mostra su Artemisia Gentileschi, mentre importante ritrovamento al Conservatorio di San Pietro a Majella di alcuni scritti di Donizetti. 15 milioni e mezzo di euro inoltre verranno utilizzati per finanziarne la ristrutturazione.