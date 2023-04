Evviva: in radio Gianni Morandi ft. Lorenzo Jovanotti

di Tiara Operno

È “Evviva!” il nuovo singolo di Gianni Morandi feat. Lorenzo Jovanotti, in rotazione radiofonica da oggi, e scritto proprio da quest’ultimo

“Evviva!” è un clima, uno stato dell’anima come quella di due grandi amici che dopo due anni di collaborazione e dopo il successo de “L’Allegria” e “Apri tutte le porte” firmano e cantano insieme un brano che già dal titolo. E’ una festa nel segno di Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti.

Il brano impreziosisce la tracklist dell’omonimo album “Evviva!”, il nuovo lavoro pubblicato il 3 marzo da Gianni Morandi e composto di 8 tracce (di cui 5 firmate da Lorenzo Jovanotti), arrivato dopo la sua partecipazione come conduttore, al fianco di Amadeus, del 73esimo Festival di Sanremo, e a 5 anni di distanza dall’ultimo progetto “d’amore d’autore”.

TESTO DI “EVVIVA!”

Mi son perso un’altra volta tra le mille tentazioni

Non c’è tregua, non c’è sosta in questa voglia di emozioni

Sono giorni complicati, ma lo sono sempre stati

Sai com’è, poi li rimpiangi quando ormai sono passati

Stamattina, per esempio, ho incontrato un conoscente

Che mi ha detto, “Caro Gianni cogli l’attimo fuggente

Perché è un attimo e lui passa e non sai più dov’è andato”

Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto

Chi ha dato, ha dato, ha dato

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva, uh

Evviva

Quest’Italia bella e pazza si divide su ogni cosa

Casa, chiesa, rete e piazza, moralista e fantasiosa

I miei tempi sono adesso e lo sono ormai da un pezzo

Hai reclamo c’è un ufficio, ma non ricordo l’indirizzo

Questo caos lo so, lo ammetto, alla fine ci sto dentro

Quando insisti su un difetto poi diventa un talento

Cogli l’attimo fuggente che tra un attimo è passato

Italiani bella gente, Paese mio adorato

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva (na-na-na-da-da-do)

Oh-oh

Evviva

Oh-uh

Evviva, evviva, evviva, evviva

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

Accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva