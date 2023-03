Gianni Morandi: la sua travolgente “Allegria” ha stregato il PalaSele di Eboli

di Lucia Romaniello

Ieri sera al PalaSele di Eboli (SA) si è chiuso il travolgente tour di Gianni Morandi che ha visto “L’Eterno Ragazzo” concludere proprio in Campania il suo “GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT“. Infatti, dopo le tappe di Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari, la città di Eboli è stata stregata dall’energia – e “L’Allegria” – di Gianni Morandi che ha presentato una scaletta ricca di grandi successi fino al suo nuovo progetto discografico “EVVIVA!“.

Un vero showman capace di tenere il palco con grande carisma ed energia, grazie anche all’interazione con il suo pubblico formato da grandi e piccini. Il connubio tra la sua voce potente e quella emozionante dei suoi coristi, ha reso le performance ancora più toccanti come nel caso dell’iconico brano “Grazie perchè” in duetto con Alessandra Kidra.

Foto di Alfonso Maria Salsano

Sulle note dei brani “Andavo a 100 all’ora“, “Uno su mille” e “Scende la pioggia” il PalaSele di Eboli si è scaldato come non mai, e Gianni Morandi, ancora una volta, ha dimostrato di essere l’anello di congiunzione tra le tante generazioni che hanno raggiunto la città campana per celebrare uno dei più grandi interpreti della musica italiana.

Uno dei momenti più commoventi della serata è stato sicuramente l’omaggio a Lucio Dalla sulle note di “Caruso” che ha toccato il cuore del pubblico. Non solo lacrime di commozione, ma anche tanti sorrisi e risate come quando l’artista ha citanto il suo amico Fiorello “Mi devo tutelare perchè, come dice Fiorello, da “eterno ragazzo” a “eterno riposo” è un attimo“, ha scherzato Morandi.

La Band

Le performance di Gianni Morandi sono state accompagnate da una formidabile band di 13 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo: alle chitarre con Michele Quaini, Ricky Quagliato alla batteria, Ambrogio Frigerio al trombone, Paola Zadra al basso, Maurizio Campo al pianoforte, Michele Lombardi alle tastiere, Camilla Rolando alla tromba, Nicholas Lecchi al sax, Daniele Leucci alle percussioni, Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori.