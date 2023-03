Assalto a Capitol Hill, lo “Sciamano Qanon” è uscito di prigione

di Rita Milione

I media Usa riferiscono che Jacob Chansley, noto anche come Jake Angeli, il celebre “Sciamano Qanon” dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 è stato scarcerato dal penitenziario federale. Chansley era stato condannato lo scorso 17 novembre per i fatti del 6 gennaio a 3 anni e 5 mesi dopo essere stato inizialmente incriminato, a settembre, per 6 capi d’imputazione. E così, dopo aver scontato appena 11 mesi di prigione lo “sciamano” è stato scarcerato.

“È opportuno consentire a questo giovane gentile e intelligente di andare avanti con la fase successiva di quella che senza dubbio sarà una vita rispettosa della legge. Mi congratulo con la decisione del Bureau of Prison degli Stati Uniti a questo proposito”, ha dichiarato alla stampa americana l’avvocato di Chansley, Albert Watkins.

Soltanto poche settimane fa sono state diffuse delle immagini che hanno mostrato un altro volto dell’assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump che prima non era stato mai trapelato. In particolare, in un filmato si vedono i sostenitori dell’ex presidente visitare in maniera pacifica e tranquilla il Campidoglio.

“Se in effetti stava commettendo un crimine così grave, perché gli agenti che erano in piedi proprio accanto a lui non lo hanno arrestato?” ha osservato il Giornalista Tucker Carlson. Questo “clip” ha contributo alla scarcerazione preventiva di Chansley? Al momento si tratta solo di una supposizione ma la tempistica è indubbiamente sospetta.