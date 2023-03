Aspettiamo mattina: testo e significato del nuovo singolo di Aiello

di Tiara Operno

Aiello torna oggi venerdì 31 marzo con “Aspettiamo mattina”, il singolo che va ad anticipare il suo nuovo progetto per Columbia Records/Sony Music Italy. La canzone, scritta dallo stesso Aiello, è il racconto di un amore che con difficoltà e a più riprese prova a farsi strada, accompagnato dal sound che poggia su una chitarra essenziale e la produzione affidata a Brail, fedele compagno di viaggio del cantante sin dagli esordi, resta minimal per tutto il brano.

“Aspettiamo mattina – racconta l’artista – è una canzone piena di coraggio, priva di rabbia. Una promessa, una confessione, una richiesta d’amore senza alcuna pretesa. Forse la canzone più dolce del disco che verrà”.

Clicca qui per ascoltare la canzone

“ASPETTIAMO MATTINA” TESTO

Come scrivo una canzone senza una storia d’amore?

Come si può fare sesso senza fame dell’eccesso?

portami a Londra oppure al mare

basta che insieme torniamo a cantare

Vieni qui senza dire una parola al vento

come se non sentisse il tuo fiato in silenzio

vieni qui se hai coraggio

se hai amore per me

Ho aspettato troppo tempo

e adesso il tempo ci prende in giro

ho aspettato un inverno

adesso è il sole sul comodino

il mio motore è spento vieni a mettere benzina

ti giuro che ti porto sulla strada in collina

ti chiamo Stellina, aspettiamo mattina

Mi dici che non puoi che oramai non ti fidi più di me

mi dici non sai la casa dov’è la casa non c’è

allora dimmi come posso farti ricordare dell’amore

ti fidi di me?

Ti porto con me, ti porto altrove

Vieni qui, hai le chiavi e non serve il permesso

vieni qui, io non parlo stavolta ti sento

resta qui se hai coraggio

se hai amore

Ho aspettato troppo tempo

e adesso il tempo ci prende in giro

ho aspettato un inverno

adesso è il sole sul comodino

il mio motore è spento vieni a mettere benzina

ti giuro che ti porto sulla strada in collina

ti chiamo Stellina, aspettiamo mattina