Substitution: oggi la nuova hit del producer Purple Disco Machine

di Tiara Operno

Purple Disco Machine è tornato ed è pronto per farci ballare per tutta l’estate!

È uscito in digitale ed entra oggi in rotazione radiofonica “Substitution”, il nuovo irresistibile singolo del Dj/producer multiplatino e vincitore di un Grammy Award Purple Disco Machine, in collaborazione con il Dj/producer francese da miliardi di stream Kungs.

Online anche il videoclip ufficiale del brano, che è possibile vedere a questo link, diretto da Swim Club, regista svedese noto per l’estetica tipica degli anni 80. Il video è stato girato a Marsiglia (Francia), città natale di Kungs.

I due artisti di fama internazionale, pilastri della disco music e del funk di oggi, si uniscono per la prima volta in questo brano, che contiene il campione dell’iconica hit “Big in Japan” di Alphaville del 1984, e che si preannuncia già essere una delle hit che ci faranno ballare tutta l’estate.

“Substitution” segue la recente vittoria di Purple Disco Machine ai Grammy Awrards nella categoria “Best Remixed Recording” con il brano “About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)”.

Per Kungs, invece, “il nuovo brano insieme a Purple Disco Machine “Substitution” arriva dopo il grande successo dell’album “Club Azur” e dei singoli “Clap Your Hands“, “Never Going Home” e “Lipstick”, tutti caratterizzati da un sound funk e da voci pop, nonché elementi che gli hanno permesso di scalare l’Airplay radiofonico e le classifiche in Europa. Kungs ha fatto ballare il pubblico dei festival Coachella, Ultra Music Festival, Tomorrowland, Lollapalooza e Summer Sonic.