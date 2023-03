Gianni Morandi al PalaSele di Eboli: info e scaletta

di Lucia Romaniello

Stanno per riaccendersi le luci del PalaSele di Eboli che ospiterà l’ultima tappa del tour di Gianni Morandi che chiuderà proprio in Campania il suo “GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT“.

Dopo le tappe di Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari, Eboli si prepara ad accogliere l’energia e “L’Allegria” di Gianni Morandi che ha pensato ad una speciale scaletta che spazierà tra i grandi classici del suo repertorio fino al suo nuovo progetto discografico “EVVIVA!“

Lo showman sarà affiancato da una formidabile band di 13 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo: alle chitarre con Michele Quaini, Ricky Quagliato alla batteria, Ambrogio Frigerio al trombone, Paola Zadra al basso, Maurizio Campo al pianoforte, Michele Lombardi alle tastiere, Camilla Rolando alla tromba, Nicholas Lecchi al sax, Daniele Leucci alle percussioni, Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori.

Gianni Morandi – Info utili (PalaSele di Eboli)

Gli ultimi biglietti per la data di Eboli del “GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT” organizzata da Anni 60 produzioni e Veragency sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show dalle ore 18:00.

I cancelli per l’ingresso al pubblico generale saranno aperti a partire dalle ore 19:00, inizio show ore 21:00.

Scaletta Gianni Morandi