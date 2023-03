Italia, carne sintetica: il Governo dice “No”

di Rita Milione

Il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, è soddisfatto per aver ottenuto il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che vieta la produzione e la vendita di alimenti creati in laboratorio. “L’Italia è la prima nazione libera dal rischio di avere cibi sintetici. Così salvaguardiamo i cittadini e tutti coloro che frequentano il territorio nazionale”.

In Italie è previsto il divieto di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati per l’impiego nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi. Vietata la vendita, l’importazione, la produzione per esportare, somministrare oppure distribuire per il consumo alimentare. Sanzioni da 10mila fino a 60mila euro e la confisca del prodotto.

“I prodotti da laboratorio non garantiscono qualità e benessere e non garantiscono la tutela della cultura e della tradizione enogastronomica italiana, a cui è legata parte della nostra tradizione”, ha commentato il ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. “È una legge significativa – ha precisato il ministro della Salute Orazio Schillaci – che si basa sul principio di precauzione perché oggi non ci sono studi scientifici sugli effetti dei cibi sintetici”.

Che cos’è realmente la carne sintetica

La carne coltivata (o anche carne sintetica, artificiale o in vitro) è un prodotto di carne animale originata dalle cellule staminali. Nel XXI secolo, diversi progetti di ricerca sono riusciti nella produzione di carne in vitro nei laboratori. Il primo hamburger in vitro, creato da una squadra olandese, è stato mangiato ad una dimostrazione per la stampa a Londra ad agosto 2013. Rimangono diverse difficoltà da superare prima che la carne in vitro diventi disponibile in commercio. La carne coltivata è estremamente costosa, anche se ci si aspetta che il costo possa essere ridotto per competere con quello della carne ottenuta convenzionalmente grazie al miglioramento delle tecnologie.